Triberg Entspanntes Bummeln ist Programm

Dickmann hofft, dass viele Händler am Aktionstag ihre Türen öffnen, zumal die Stadt auch zu einem Tag der offenen Tür in der neuen Attraktion "Triberg-Land" in der Hauptstraße 48 einlädt. Sie hat ab Samstag, 30. September, täglich geöffnet. "Somit dürfte auch im unteren Bereich des Boulevards in Sachen Besucherstrom einiges los sein", sagt Dickmann mit Blick auf den ihm zustimmenden Stadtmarketingleiter.

"Zum Tag der offenen Tür von 11 bis 18 Uhr im Triberg-Land sind alle Bürger, Touristen und Gäste aus der Region bei freiem Eintritt eingeladen. Die Band ›3 Amigos‹ wird ab 13 bis gegen 16.30 Uhr im Bereich der neuen Attraktion spielen und so sicherlich viele Besucher anlocken", ergänzt Arnold: "Wir hoffen, damit einen schönen Beitrag zum verkaufsoffenen Sonntag zu leisten". Arnold weiter: "In der Indoor-Freizeiteinrichtung "Triberg Land" werden auf über 300 Quadratmetern Ausstellungsfläche Modellbau-Anlagen der Weltfirma Faller aus Gütenbach gezeigt. Das Besondere: Die Besucher sind nicht nur zum Zusehen eingeladen, sondern können per Knopfdruck eine Interaktion auslösen: So setzen sich beispielsweise Fahrzeuge, Züge oder Seilbahnen in Bewegung. Ein Spaß für Familien."

Automobile- und Motorrad-Klassiker

Für Groß und Klein gibt es am Sonntag auch noch einen weiteren Grund, die Wasserfallstadt aufzusuchen: Von 10 bis 17 Uhr laden die "Burghex’e Tryberg" zum dritten Oldtimertreffen rund um das Kurhaus ein. Im Burggarten werden einige Automobile- und Motorrad-Klassiker zu bestaunen sein. Die Luisenstraße wird daher ab dem Kurhaus gesperrt. Um das leibliche Wohl der Besucher kümmern sich die Vorsitzende der "Burghex’e", Vanessa Schwab und ihre über 20 Helfer. Sie laden zum Mittagessen ab 12 Uhr im Schwendi-Saal und im Foyer des Kurhauses ein, wo bereits um 11 Uhr der Frühschoppen mit dem Fanfarenzug Triberg beginnt. Später unterhalten "Gundi und Peter" die Gäste des Oldtimertreffens musikalisch. Den Kuchenverkauf übernehmen die Triberger Kindergärten.