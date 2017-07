Triberg Engagiertes Konzert erfreut

Triberg. Elke Merz kümmert sich schon sehr lange darum, dass den Patienten der Asklepios-Klinik Triberg auch am Abend nicht langweilig wird. Unter anderem sorgt sie für Unterhaltung – zumeist musikalischer Natur.

Oftmals sind es immer wiederkehrende Dinge wie das Volksliedersingen mit Bertram Kienzler und Joachim Hirt, manchmal kommen auch neue Musiker dazu. Dies erlebten nun knapp zwei Dutzend Besucher im Flur des zweiten Obergeschosses mit dem Zitherclub Furtwangen unter der musikalischen Leitung von Peter Knöpfle.

Dass die Zither nicht nur Raum findet in der Stubenmusik, sondern ein durchaus breites Spektrum abdecken kann, machten die fünf Zitherspieler ganz schnell klar: Von klassisch bis modern reichte das Repertoire des Zitherclubs, von den Deutschen Tänzen von Joseph Haydn bis hin zu "Rock my soul" rührten die Furtwanger in der Zeitgeschichte der Musik. Verstärkung hatten die Zitherspieler auch dabei: Zwei Gitarren und ein Kontrabass sorgten dafür, dass die Zithermusik sehr eindringlich beim Auditorium ankam.