Triberg Energiedienstleistungen im Fokus

Als Pendant für private Anwender gilt "my-energy". Hierbei können über eine Plattform Komplettpakete für Energielösungen konfiguriert werden. Von der EGT erfolgt die weitere Beratung, zudem wird die Errichtung der Anlagen angeboten. "Hier geht es vor allem darum, erneuerbaren Strom zu erzeugen und einzusetzen", so Kastner.

Strategiewechsel: Die Erweiterung der Dienstleistungen sieht Jens Buchholz als "Strategiewechsel" des Unternehmens. Kastner ergänzt: "Wir wollen nicht nur Kilowattstunden verkaufen, sondern Dienstleistungspakete anbieten – das kommt gut an." Man habe deshalb im vergangenen Jahr in neue IT-Instrumente investiert, daraus sei das sogenannte Energie-Monitoring entstanden.

Diese Plattform ermögliche den Energieverbrauch zu visualisieren und dadurch Einsparpotenziale zu erkennen. "Wir wollen dies alles sehr individuell gestalten", berichtet der Vorstandsvorsitzende. Ein Fokus liege hierbei auf mittelständischen Kunden, die so Optimierungsmöglichkeiten für den Betrieb herausarbeiten können. Mit diesem Gesamtpaket wolle man verstärkt Kunden in ganz Deutschland gewinnen. Insbesondere in den Ballungsräumen in Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen wolle man dank Kundenberatern aktiv werden, um Unternehmen des Mittelstandes zu gewinnen.

Neubauprojekt: Auf eine hervorragende Entwicklung blicken die beiden Verantwortlichen bei der Gebäudetechnik GmbH. "Mittlerweile ist dieser Bereich unser Zugpferd", unterstreicht Kastner. So würde die elektrotechnische Ausrüstung von Gebäuden 50 Prozent des operativen Geschäftsergebnisses ausmachen. Hierbei sei man auf komplexe Neubauprojekte spezialisiert wie zum Beispiel beim Schwarzwald-Baar-Klinikum oder der Erweiterung des Badeparadieses in Titisee. Angesichts des Baubooms kann Buchholz verkünden: "Wir sind für 2018 schon gut ausgebucht."

Mit Blick auf die Zukunft wolle man deshalb die bisherige Niederlassung der Gebäudetechnik GmbH in Triberg, die als Provisorium angelegt ist, nach St. Georgen verlagern. Dort soll, gemeinsam mit der Wasserversorgungsgesellschaft Aquavilla, für rund fünf Millionen Euro ein Neubau entstehen. "Die dort vorhandene Fläche der EGT und die Verkehrsanbindung sprechen für den Standort", verkündet Kastner. Voraussichtlich im Winter 2018 verliert Triberg deshalb rund 40 Arbeitsplätze, die künftig in der Bergstadt angesiedelt sind.

Blick auf die Zahlen: Insgesamt konnte die EGT Unternehmensgruppe mit ihren 230 Mitarbeitern im Jahr 2016 eine Gesamtleistung von 121 Millionen Euro vorweisen, der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen beträgt rund 7,2 Millionen Euro. 4,9 Millionen Euro habe für Investitionen in die Hand genommen, über 85 000 Euro flossen an Spenden und Kulturaufwendungen.

Die Ausbildungsquote liegt dank der 35 Auszubildenden, Studenten, Volontären und Praktikanten bei rund 15 Prozent – und damit deutlich über dem Landesdurchschnitt (fünf Prozent). Kastner: "Hinsichtlich der Investitionen hatten wir ein starkes Jahr bei gleichzeitig hoher Ergebnisstabilität." Das Ergebnis sei mit dem vorjährigen vergleichbar, "und das trotz der großen Weichenstellungen."