Triberg Energieagentur bietet erstmals Dienste auch in Triberg an

EGT stellt sich als Partner zur Verfügnung

Nun bietet die Energieagentur erstmals am 28. September auch ihre Dienste in Triberg an. Beratungstermine finden dabei von 13 bis 17 Uhr im Hauptgebäude der EGT statt, Erstberatungen sind kostenlos und dauern rund 45 Minuten bis zu einer Stunde. Dabei gehen die Themen von Solarthermie und Fotovoltaik über Anlagentechnik bis hin zum Heizungs-Check. "Die EGT ist Gesellschafter der Energieagentur und damit prädestiniert, sich vor Ort als Partner zur Verfügung zu stellen", verrät Martin Marx, der als Leiter Kommunikation beim örtlichen Energieversorger tätig ist. Sollte das Angebot angenommen werden, will Bacher künftig zweimal jährlich seine Beratungsdienste anbieten.

Ab 18 Uhr wird Bacher im Vortragsraum der EGT zusätzlich einen interessanten Vortrag anbieten. "Energieeffizienz, Gesetze und Fördermittel" lautet das Thema. Zu Beratungsgesprächen sollten sich interessierte Bürger anmelden bei Oliver Bacher, unter Telefon 0771/896 59 65 oder per Email t.bacher@ea-vs.de.