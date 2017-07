Triberg Elias Zuckschwerdt stellt Talente vor

Dass es auch mit der Flöte weitergehen kann, bewiesen unter anderem Cassandra Thaesler sowie das Quartett aus Marisa Kienzler, Lea Peter, Laura Schaum sowie Emily Fautz mit ihren Altblockflöten.

Erstaunlich hoch war der Anteil der Holzblasinstrumente bei diesem Vorspiel. Britta Hüls und Lena Schneider, Leonie Finkbeiner und Leonie Vaas sowie Eve Rozic bewiesen ihr Können auf der Klarinette.

Danach trat mit Nelly Fehrenbach das erste Blechblasinstrument an. Auf der Posaune spielte sie sehr engagiert ein Menuett mit Klavierbegleitung durch Klavierlehrerin Beatrix Schneider.

Als Septett traten die Querflöten von Elisabeth Kölle an. Neben der Wassermusik von Georg Friedrich Händel bewiesen sie mit "Over the Rainbow", dass dieses Instrument durchaus auch für moderne Stücke geeignet ist.

Letztmals konnte man die Schwestern Rosalie und Hannah Pfaff mit Gitarren und Stimmen erleben. Beide werden wohl in diesem Jahr zum Studium aufbrechen.

Anouk Stockburger, Emily Valente und Fiona Luna Thaesler sowie Cora Schierack zeigten als Terzett oder als Solistin, was sie bei ihrer Lehrerin Monika Hehl gelernt hatten – die im Übrigen auch noch ausgezeichnet Klavier spielt, was sie als Begleitung ihrer jungen Talente bewies. Raphael Sickinger zeigte, dass Hehl auch das Saxofon sehr gut lehrt. Auch Leonie (Klarinette) und Hannah Finkbeiner (Saxofon) werden von ihr unterrichtet. Gemeinsam mit Lehrerin Katharina Kummer machten Quirin Schwer und Emely Jankowsky die ersten Schritte auf dem Weg zum Star-Violinisten.

Schon einige Schritte weiter ist Alica Mauscherning mit der Klarinette – was sie eindrucksvoll mit einem Stück von Niels W. Gade bewies. Sie spielt bereits in der Stadt- und Kurkapelle, ebenso wie Weronika Herud, die anschließend ein Allegro aus einem Klarinettenkonzert intonierte. Leonie Brucker mit einem "English Folksong", den sie auf den Saxofon spielte, musste auf die Unterstützung ihres Lehrers Elliot Riley verzichten, da er terminlich verhindert war.

Den ausgezeichneten Abschluss bildete der Song "Feelings", den Gina Kürner vorspielte.