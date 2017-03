Triberg Einmal pro Woche geht der Alarm runter

Triberg-Nußbach. Von 50 Einsätzen im vergangenen Jahr berichtete Teilortskommandant Erhard Haberstroh in der Hauptversammlung der Feuerwehrabteilung Nußbach.

"Also einmal pro Woche da läuft was bei der Nußbacher Teilortswehr" sagte er dazu. Diese Zahl beinhaltet 16 Einsätze, darunter vier Brände, hinzu kommen Schulungsabende, Ausschusssitzungen, Sonderdienste wie Atemschutz, Übungen Führungsgruppen und natürlich die Übungen wie Hauptprobe oder die gemeinsame Übung mit der Feuerwehr St. Georgen.

Sonderdienste wie Parkplatzdienste, Nachtwachen, Teilnahme an der Dorfputz oder die Bereicherung des Fasnetumzuges in Nussbach und die Mithilfe beim Weihnachtszauber sind hier nicht beinhaltet. Außergewöhnlich waren die nötigen Wasserfahrten im vergangenen Spätherbst in die Außenbezirke.