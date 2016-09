Triberg Einen Patienten als Paten begleiten

Triberg. Besonderes Highlight dabei ist der Wasserfalllauf, der in diesem Jahr am 17. September ab 10 Uhr seine zweite Auflage erlebt. Bewegung nach Krebs – das war der Ausgangspunkt, den Widmann in die Klinik eingebracht hatte – er war zuvor lange Jahre in ein Forschungsprojekt integriert, in dem genau das näher untersucht wurde. "Wir haben ein um 50 Prozent geringeres Risiko einer Wiedererkrankung, wenn die Patienten regelmäßig Ausdauersport betreiben – und für Gesunde ein wesentlich geringeres Risiko, überhaupt diese Krankheit zu bekommen", rechnete er vor.

Gemeinsam mit dem kaufmännischen Leiter der Klinik, Stefan Bartmer-Freund, sowie Bürgermeister Gallus Strobel und Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold sowie den Vertretern der beteiligten Vereine, Andrea Mickeleit für den Turnverein und Jochen Kübler für die Skizunft, stellte man nun die Planung für den diesjährigen Lauf vor. "Nachdem im letzten Jahr einige Läufer eine etwas längere Strecke gefordert hatten, tragen wir diesem Umstand in diesem Jahr Rechnung. Es gibt einen acht Kilometer langen Lauf, der einen ausgesprochenen Berglaufcharakter hat mit einem ausgeprägten Streckenprofil mit vielen Höhenmetern", erzählte Widmann. Er selbst wolle allerdings mit seinem Sohn die vier Kilometer in Angriff nehmen – "weil ich so viele Teilnehmer wie möglich per Handschlag im Ziel beglückwünschen will."

Die Siegerehrung selbst wird im Zusammenhang mit dem Oktoberfest auf dem Parkplatz der "Lilie" stattfinden. Die Versorgung der Läufer übernimmt auch in diesem Jahr wieder der Turnverein Triberg, die Zeitmessung und Streckenausschilderung obliegt der Skizunft, die dazu bestens gerüstet ist. Rund 50 Mitglieder der beiden Vereine sorgen als Hintergrunddienst für einen optimalen Verlauf.