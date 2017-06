Triberg Eine Zeitwanderung ins alte Triberg

Nun konnte Museumsleiterin Gaby Zähringer am zweiten Kulturmontag den Referenten Armin Kienzler sowie weitere 17 Besucher im Kurt-Niemuth-Raum des Museums willkommen heißen. Kienzler hat sich neben seiner profunden Kenntnis rund um die Schwarzwaldbahn auch als Autor in den "Heimatblättern" und im Schwarzwald-Baar-Kreis-Jahrbuch Almanach, längst einen Namen gemacht.

Der Referent nahm sich des Themas "Unterwegs auf Triberger Wanderwegen" an und informierte die Besucher in seinem Vortrag, dass es in der Umgebung Tribergs auch heute noch viel Interessantes zu entdecken gibt. So erläuterte er anhand historischer Fotos die wechselvolle Geschichte einiger Bauernhöfe und Gasthäuser.

Wer wusste schon, dass das Prisenhäusle bereits im Jahr 1720 erbaut wurde und das staatliche Forstamt Triberg die Liegenschaft 1900 käuflich erwarb und danach auf Dauer vermietete. Bis vor einigen Jahren diente das Prisenhäusle den durstigen Wanderern als willkommene Ausschankstelle für "gehaltvolle" Getränke. Und der in der Nähe gelegene "Günter-Krusche-Brunnen", spendet noch heute frisches Wasser als Labsal.

Ebenso erfuhren die Zuhörer dieser Zeitwanderung viel Neues über die an der "alten Poststraße nach Rohrbach" und auf der Gemarkung Nußbach gelegenen, ehemaligen Gasthäuser "Alte Geutsche" und "Neue Geutsche".

"Die Namensgebung Geutsche ist wohl auf die in der deutschsprachigen Schweiz verwendeten Begriffe wie Geitsch, Gitsch oder Gütsch zurückzuführen, was auf den Begriff ›auf einen aussichtsreichen Bergrücken‹, zurückzuführen ist. Im alemannischen Sprachraum brachte man jedoch den alten Flurnamen eher mit Gautsche oder Gäutsche, also Schaukel oder Wippe, in Verbindung", erläuterte Kienzler in seinem Vortrag.

Weiter führte Kienzlers Weg zu einem der ehemaligen schönsten Aussichtspunkte, dem "Jakobsfelsen" mit seinen Ruhebänken, dessen Namensgeber einst der Wirt der "Neuen Geutsche", Jakob Aberle, war. Wegen des herrlichen Blicks über das "Hoflehengebiet" bis hinauf nach Schonach, wurde der Felsen im Jahr 1955 in das Naturdenkmalbuch eingetragen. Nachdem das Gebiet wieder aufgeforstet wurde, geriet der "Jakobfelsen" in Vergessenheit, obwohl in Wanderkarten dieser Aussichtspunkt noch immer Erwähnung findet.

Weiter führte Kienzlers steiniger Wanderweg auf den Oberliemberg, wo einst der "Bruckerhof" stand, der im Jahr 1925 dem Erdboden gleichgemacht wurde. Heutzutage kann der Wanderer den genauen Standort dieses Hofs nur erahnen, da Veränderungen in der Landschaft, wie zum Beispiel der Ausbau der Kreisstraße 5727, ihre Spuren hinterlassen haben.

Obwohl nur wenige Gäste Kienzlers Debüt als Referent lauschten, erfuhren diese viel Unbekanntes über Tribergs Geschichte. Sein Vortrag war kurz gehalten, aber gut. Er hätte ein paar Besucher mehr verdient gehabt.

Noch fünf Veranstaltung stehen auf der Agenda des Museums. So wird im Juli Siegbert Hils aus St. Georgen über "Den Kampf der genauen Zeit" moderieren, während im August der Vortrag des Heimatforschers Karl Volk "Letztes Kriegsjahr 1945 und Neubeginn in Triberg und Gremmelsbach", die Zuhörer in den Bann ziehen wird. Außerdem auf dem Programm steht der Waldkircher Restaurator von Drehorgeln, Stefan Fleck, ist mit seinem Themamit dem Thema "Drehorgelmomente" im Kurt-Niemuth-Raum. Humorvoll enden die Kulturmontage im Oktober: Der "Hintergässler" Dieter Stein erzählt weitere haarsträubende Episoden aus der ehemaligen Gartenstraße der 50er-Jahre.