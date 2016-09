Triberg Eine tolle Saison mit vielen Attraktionen

Nachdem die Badesaison mit eher kühlen Temperaturen um die 13 Grad Celsius startete, brachten Juli und August das ersehnte Badewetter. So konnte das Waldsportbad am Ende der Badesaison 109 Öffnungstage verzeichnen – genau wie im vergangenen Jahr. Die höchste Außentemperatur mit 32,5 Grad Celsius wurde am 26. August gemessen. Der bestbesuchte Badetag mit 1011 Badegästen war der 20. Juli. Mit rund 21 000 Besuchern geht ein tolles Badejahr mit vielen Attraktionen und Aktionen zu Ende.

Ein kleines Saisonabschlussfest stellt Schwimmmeister Lutz Lorbeer heute Samstag, ab 18 Uhr für alle Interessierten auf die Beine, bei dem nochmals die Möglichkeit besteht, das kühle Nass bei einem Nachtschwimmabend zu genießen, bevor am Sonntag die Freibadpforten für dieses Jahr endgültig schließen. Für das leibliche Wohl sorgt das Kioskteam. "Mein herzliches Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen Helfer, Spender, Freunde, Gönner und Gäste des Waldsportbades, die Kioskbetreiber und natürlich an das Schwimmbadteam. Mit ihrer Hilfe und Unterstützung konnte das Waldsportbad in dieser Saison wieder ein Stück weiter vorangebracht werden", betont Bürgermeister Gallus Strobel.

Eine Saison, in der das Waldsportbad zur Freude von Schwimmmeister Lutz Lorbeer und dem stellvertretenden Hauptamtsleiter Werner Breig diese Woche den 20 000. Badbesucher dieser Saison begrüßen konnte, und das nur knapp zwei Wochen, nachdem Lorbeer dem 15 000. Badbesucher gratuliert hatte.