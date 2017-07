Triberg "Eine tolle Gemeinschaft" begrüßt

In Triberg werde derzeit ein Greifvogelpark eingerichtet, ein größeres Projekt mit genügend Platz für 400 bis 500 Zuschauer, einem Kiosk und Versorgungsstation. Wichtig sei: alles geschehe den Gesetzen des Tierschutzes gemäß. Arbeiten sind noch an der Zufahrtsstraße notwendig, um Rettungsfahrzeugen den Zugang zu ermöglichen. Ein großzügiger Sponsor erspare der Stadt die finanziellen Sorgen. Eine gute Richtung weisen alle Zahlen im Tourismus, bedingt auch durch die instabile internationale Lage, insbesondere durch den Terrorismus, sodass die Menschen ihre Ferien am liebsten in sicheren Ländern, in der Heimat und im Schwarzwald verbringen wollen.

Mit allen denkbaren Mitteln bemühe sich die Stadt, für Einheimische und Touristen attraktiv zu bleiben und Einrichtungen aufzubauen, die die Menschen anziehen. Selbstverständlich bräuchten Touristen ausreichend Parkplätze. Diese werde die Stadt auf der Badinsel durch ein Parkhaus zur Verfügung stellen. Dafür sei die Sicherung der Bachmauern entlang der Gutach die Voraussetzung. Das Projekt Triberg-Land gehöre dazu, ein Ausstellungsraum mit dem Original nachgebauten Modellen, gekoppelt mit dem Eintrittspreis für den Wasserfall.

Für zuziehende Eltern mit Kindern sei das Vorhandensein der drei Schularten Gymnasium, Realschule, Hauptschule unabdingbar. Große Summen würden für diese Schulen, für Restaurierungen und Erweiterungen eingesetzt. Der Ortsvorsteher hält diese Mittel für sinnvoll angewendet.

Die Stadt müsse aber auch notwendige, vielseitige Einkaufsmöglichkeiten schaffen. "Rossmann war ein Glücksfall", sagt Storz. Für den Bauplatz des Edeka werde der Untergrund auf Schadstoffe mit den ausgeklügelten Methoden der Technik geprüft. Der Ortsvorsteher in launigen Worten: "Wer das alles noch nicht wusste, weiß es jetzt".

Dann aber zu Gremmelsbach. Erfreulich sei, dass die sanitären Anlagen im Dorfgemeinschaftsraum fertiggestellt sind. Die Kosten blieben mit 37 000 Euro unter dem Voranschlag. Die Rampe für Rollstuhlfahrer komme in nächster Zeit.

Vorgesehen sei die Sanierung der Straße vom Gefellrank bis zum Untergefell. Eine neue Decke werde auch die Strecke vom Gefellrank bis zum Hasenbauernhof erhalten. Die Feuerwehr Gremmelsbach sei mit 26 Aktiven und zwölf Jungfeuerwehrleuten gut aufgestellt. Sie sei in der Lage, der Feuerwehr Triberg tagsüber auszuhelfen. Das Problem sei aber, dass zur Arbeitszeit viele Feuerwehrmitglieder auswärts arbeiten und nicht erreichbar wären. Nach Triberg bekomme jetzt auch Gremmelsbach ein neues Feuerwehrfahrzeug (180 000 Euro). Dass es nicht in die Garage passt, sei schon bekannt. Die Einfahrt müsse vertieft werden, für den Ortsvorsteher der Anlass, gleich die Fläche hinter dem Gemeinschaftshaus zu glätten, wo Senkungen und Stolperfallen den Besuchern lästig werden könnten.

Das größte Problem werde in Zukunft die Leutschenbachstraße zwischen Kienhalde und Anwesen Kuner sein. Die zu schmale Straße breche weg. Eine erste Planung ist in Auftrag gegeben. Jetzt seien Gespräche mit den Besitzern zu führen. Mit einer sechsstelligen Summe ist für dieses Vorhaben zu rechnen.

Und schließlich die Internetversorgung, die in ihrer Dringlichkeit so wichtig sei, wie der Straßenausbau. Für neu Zuziehende ein absolutes Muss. Dabei hat Gremmelsbach schon einen guten Anfang gemacht. Das Glasfaser ist über weite Strecken schon im Boden, die Firmen an der Bundesstraße seisen gut versorgt. Nur in den Außenbezirken fehle es noch.

Kurz sprach der Ortsvorsteher noch die Themen Wildschweinplage an, die Entsorgung der Gelben Säcke am Kohlplatz, da dort bereits schon wieder neue Säcke am Tag nach der Abholung stünden. Seine Ausführungen aber schloss er voll Optimismus: "Wir befinden uns in einer wirtschaftlich guten Zeit. Die Auftragsbücher der Firmen sind gefüllt, die Handwerksbetriebe haben alle Hände voll zu tun". Gut gelaunt verabschiedete er sich mit guten Wünschen und praktischen Ratschlägen für die Gesundheit der Senioren.