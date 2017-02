Triberg Einblicke in die Welt von morgen

Raumschaft Triberg. Im Auftrag der Stiftung Baden-Württemberg sind die beiden Wissenschaftlerinnen an den Schulen des Landes unterwegs, um das Interesse an MINT-Berufen zu wecken. Berufe, die auf den Schwerpunkten Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik liegen.

Wie dicht die Berühungspunkte der Berufsgruppe am Lebensalltag der Jugendlichen liegen, demonstrierte ein Einführungsclip. Multimedia, Mode, Design, Sport und Freizeit wurden dort thematisiert und im Gespräch erlebten die Neuntklässler, wie viel Technik, Elektronik, Chemie oder Biologie hinter dem schönen Schein steckt.

High-Tech Fasern in Sporttrikots, die technischen Berufe hinter einer Filmproduktion, chemisches Fachwissen, das die Kosmetikbranche nutzt oder der Programmierungsaufwand hinter Elektronikspielen, die Bandbreite der MINT-Berufe erweitert sich und greift in alle Lebensbereiche ein, so die Botschaft des Clips. "Seid offen", appellierte Cathrin Brinkmann, "schaut, was auf euch zukommt und bleibt interessiert. Die Schüler der Klassen 9a und 9c wünschten sich, die Themenbereiche "Arbeit" und "die Welt retten" näher zu beleuchten. Besonders faszinierte sie dabei der Teilbereich der Bionik, bei der optimale, natürliche Eigenschaften nachgebaut werden. Cathrin Brinkmann erläuterte den Lotuseffekt, der Oberflächen Wasser abweisend macht und die Nachbildung der Haifischhaut, die nicht nur Schwimmbekleidung effektiver machen kann. Außerdem erfuhren die Neuntklässler, warum der Elefantenrüssel als Vorbild für Roboterarme dient und welche Möglichkeiten im 3-D-Druck stecken. Zu jedem Themenbereich erarbeiteten die beiden Frauen mit den Schülern, welche Berufsbilder hinter den einzelnen Lösungen stehen können und welche Aufgaben und Probleme zu knacken sind.