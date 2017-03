Triberg Einblicke ein die Pflegeberufe

So langsam beginnt für die Schüler der neunten Realschulklassen die Vorbereitung auf den Ernst des Lebens – in diesem Jahr geht es darum, zu entscheiden, ob es schulisch weitergeht oder ein Beruf erlernt werden soll.

Triberg. So auch in der Realschule Triberg. In den nächsten Wochen werden sich wieder viele Firmen mit ihren Berufen vorstellen – dazu gibt es traditionell in der Schule ein Schaulaufen entsprechender Firmen. Mit dabei war auch lange Jahre das Pflegeheim St. Antonius in Triberg, das natürlich ebenfalls Ausbildung betreibt, zum Beispiel zum Altenpfleger oder zur Altenpflegerin.

Ein Beruf mit Zukunft, wie nun Thilo und Nadine Hoffmann den Schülern der drei neunten Klassen vor Ort im Pflegeheim St. Antonius zu vermitteln versuchten. Und – längst nicht mehr so anstrengend und schlecht bezahlt, wie das noch vor Jahren der Fall war.