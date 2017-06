Triberg Einblick in die Arbeit der Imker

Deutschlandweit informieren Imkervereine an diesem "Tag der deutschen Imkerei" mit Unterstützung des Deutschen Imkerbunds über Honigbienen und ihre Haltung. Auch in Triberg erhalten alle interessierten Bienenfreunde einen Einblick in die Arbeit der Imker. Außerdem wird die Bedeutung der Bienen für die Natur erläutert.

Vorführungen am Bienenvolk und beim Schleudern runden mit praktischen Aspekten das Angebot ab. Interessenten aller Altersgruppen können umfangreiches Infomaterial mit nach Hause nehmen.

Weiterhin wollen die Mitglieder auch das Spannungsfeld beleuchten, in dem die Honigbienen in der heutigen globalisierten Kulturlandschaft leben, das von Monokulturen, Agrochemie bis zu neuen Krankheiten reicht. Demgegenüber steht der gegenwärtige Trend zur Imkerei – gerade auch in den Städten. Immer mehr Menschen engagieren sich für die Tiere und erliegen dem besonderen Reiz der Honigbienen.