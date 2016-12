Triberg Ein Schauspiel der Naturgewalten

Die Weihnachtszauber-Kinderwelt richtet sich an die jüngsten Besucher. Nach Herzenslust kann hier getobt oder einer Märchenerzählerin gelauscht werden. Aber auch im Weihnachtszauber-Labyrinth gibt es viel zu entdecken. Im Mittelpunkt steht das Lichterschloss mit der Kinderwelt-Bühne, auf der täglich Shows für die Kinder stattfinden.

Der Höhepunkt eines jeden Weihnachtszauber-Besuchs ist die Feuershow, die fünf Mal täglich den winterlichen Wasserfall in ein Märchen aus Eis und Feuer verzaubert. Umrahmt von einer Million Lichter erwartet die Besucher neben vielen weiteren Attraktionen auch das beliebte, 20 Meter hohe Riesenrad. Zudem gibt es ein Angebot an Getränken und Speisen.

Wer sich nach den Erlebnissen am Wasserfall und an der Naturbühne aufwärmen will, kann dies im Kurhaus tun. Auch hier wird ein Showprogramm geboten. Von Dienstag, 27. Dezember, bis Freitag, 30. Dezember, gibt es darüber hinaus ein Feuerwerk, dass den Tag beim "Triberger Weihnachtszauber" abschließt.

Tickets und Öffnungszeiten

Der "Triberger Weihnachtszauber" ist jeden Tag von 15 bis 21 Uhr geöffnet. Für Kinder bis acht Jahre ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 15 Euro. Eine Dauerkarte kostet 30 Euro, eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder (9 bis 16 Jahre) 35 Euro.

Ermäßigten Eintritt von 11 Euro erhalten Gruppen ab 20 Personen, Jugendliche zwischen 9 und 16 Jahren, Personen mit einem gültigen BW-Ticket der Deutschen Bahn, Besucher mit einem Anzeigen-Coupon, sowie Behinderte nach Vorlage des Ausweises. Busgruppen mit mehr als 20 Personen erhalten neben dem ermäßigten Eintrittspreis je ein kostenloses Ticket für Busfahrer und Reiseleiter.

Gewinnspiel

Unsere Zeitung verlost fünf mal zwei Karten für den Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember. Die Gewinner können sich aussuchen, an welchem Tag sie den Weihnachtsmarkt besuchen wollen.

Unter dem Stichwort "Weihnachtszauber" können sich Teilnehmer bis Dienstag, 20. Dezember, an die Villinger Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.

Weitere Informationen: Tickets und zusätzliche Informationen zum Programm gibt es unter www.triberger-weihnachtszauber.de