Triberg Ein Sahnehäubchen für Kunstliebhaber

Weiter geht es am Sonntag, 10. Dezember, mit "Alberto Ciacometti – Final Portrait". 1964 ist der aus der italienischen Schweiz stammende Künstler Alberto Giacometti, wundervoll gespielt von Geoffrey Rush, bereits weltberühmt. Er lebt mit seiner Frau Annette dargestellt von der bezaubernden Sylvie Testyd in Paris in einer schlichten Behausung und das, obwohl er selbst für Skizzen hunderttausende Francs verlangen kann. Mit dem Porträt für seinen Freund, James Lord seinerseits Schriftsteller und Kunstliebhaber, beginnt ein faszinierender und chaotischer Schaffensprozess. Das Bild will nicht fertig werden, weil der Meister gerade nicht in Stimmung ist, lieber im Bistro sitzt, alles übermalt oder erst einmal Konflikte zwischen Ehefrau und Geliebter gelöst werden müssen.

Die Filmreihe wird am Sonntag, 14. Januar 2018, fortgesetzt mit dem Spielfilm über Paul Gauguin. Er zieht es 1891 von Paris nach Tahiti, da er sich unverstanden fühlt. Im selbst auferlegten Exil lebt er mit den Eingeborenen und verliebt sich in die junge Tehura, die seine Frau und das Modell seiner berühmten Bilder wird. Hier erlangt seine Inspiration zurück und entwickelt eine ganz eigene Kunstrichtung. Kraftvolle, farbenfrohe, impulsive Bilder entstehen. 1893 ist er zurück, malt wieder in der Bretagne und fertigt zahlreiche Holzschnitte, nach von Tahiti mitgebrachten Zeichnungen. Nach seinem Tod 1903 interessierten sich vermehrt Sammler für sein Werk. Heute gehören die Bilder zu den teuersten der Welt.

Am Sonntag, 4. Februar, heißt es, Vorhang auf für Loving Vincent. Seine Bilder werden lebendig-ein noch nie da gewesenes Gesamtkunstwerk,gefilmt in einer ganz besonderen Machart. 125 Künstler aus aller Welt kreierten mehr als 65 000 Einzelbilder für den ersten vollständig aus Ölgemälden erschaffenen Film. Entstanden ist ein visuell berauschendes Meisterwerk, dessen Farbenpracht und Ästhetik noch lange nachwirken. Die Handlung: Ein Jahr nach dem Tod van Goghs taucht plötzlich ein Brief des Künstlers an dessen Bruder Theo auf. Der Bote Armand macht sich auf den Weg und auf die Suche nach der Wahrheit. War es am Ende gar kein Selbstmord? Der erste Film der Welt, bestehend aus Ölgemälden erzählt die Lebensgeschichte. Die Handlung ist den 800 erhaltenen Briefen, die der Künstler im Laufe seines Lebens an Bekannte geschrieben hat, entlehnt. Nominiert für den Oscar.

Am Sonntag 4. März, steht der Dokumentarfilm Michelangelo- Liebe und Tod auf dem Programm. Über sein gesamtes 89 Jahre dauerndes Leben, nimmt diese filmische Entdeckungsreise den Zuschauer mit durch die Zeichenateliers, zu den Kapellen und Museen von Florenz, Rom und dem Vatikan, um das stürmische Leben dieser charismatischen Persönlichkeit zu erkunden.

Der Dokumentarfilm über Paul Cezanne bildet am Sonntag, 15. April, den vorläufigen Schluss der Reihe. Ein beeindruckender Film über einen der einflussreichsten Künstler seiner Zeit, den Matisse und Picasso den "Vater von uns allen" nannten. Man kann die Kunst des 20. Jahrhunderts. nicht ausreichend würdigen, ohne die Bedeutung Cézannes zu verstehen. Interviews renommierter Kuratoren der National Gallery of Art dem MoMa, und dem Musée d’Orsay sowie der Korrespondenz des Künstlers nehmen ergänzen diese Kunstreise. Die Zuschauer besuchen Orte, an denen er lebte und arbeitete: Paris, London, Washington und in Südfrankreich. Dokumentarfilm (mit deutschen Untertiteln).

Auguste Rodin: Sonntag, 26. November, 10.30 Uhr

Ciacometti: Sonntag, 10. Dezember, 10.30 Uhr

Paul Gauguin: Sonntag, 14. Januar, 10.30 Uhr

Loving Vincent: Sonntag, 4. Februar, 10.30 Uhr

Michelangelo –Liebe und Tod:

Sonntag, 4. März, 10.30 Uhr

Paul Cezanne: Sonntag, 15. April, 10.30 Uhr