Triberg Ein Ort sakraler Baukunst

Um die Wallfahrtskirche wieder bekannter zu machen, wurden in den beiden vergangenen Jahren auf Vorschlag des Triberger Gemeinderats und in Abstimmung mit Pfarrer Andreas Treuer über den regelmäßigen Wallfahrtsgottesdienst am Samstagmorgen hinaus, zusätzliche Wallfahrtsgottesdienste angeboten. Das erzbischöfliche Ordinariat hat durch Generalvikar Fridolin Keck sowie dem Personalreferenten Peter Kohl hierfür seine Zustimmung gegeben.

Auch in diesem Jahr werden diese Gottesdienste nun wieder angeboten und zwar im Rosenkranzmonat Oktober, jeweils immer mittwochs um 11 Uhr. Dafür konnten Geistliche aus der gesamten Raumschaft und darüber hinaus gewonnen werden: Am 4. Oktober wird Pfarrer Meinrad Feuerstein aus Freiamt den Gottesdienst zelebrieren, am 11. Oktober Pfarrer Bernhard Eichkorn aus Villingen. Am 18. Oktober wird Pfarrer Günther Fackler aus Villingen und schließlich am 25. Oktober Pfarrer Werner Pohl aus Ettenheim den Gottesdienst halten.

Publiziert wird dieses zusätzliche Angebot durch einen gesonderten Flyer, der an Pfarrgemeinden und kirchliche Gruppierungen in der gesamten Erzdiözese verschickt wird. Der Info-Flyer, der auch als Plakat in den Kirchen ausgehängt werden kann, informiert auch über die beeindruckende Ursprungsgeschichte dieser Barockkirche. Für angemeldete Gruppen können auf Wunsch kirchlichen Räumlichkeiten für eine Rast oder auch für Besprechungen angeboten werden, auch wird eine Bewirtung bei Nachfrage organisiert.