Triberg Ein Orden für besondere Verdienste

Auch in diesem Jahr darf man gespannt sein, wer den begehrten Orden beim "Tag der Oberstadt" für die Verdienste an der Triberger Fasnet verliehen bekommt. Oberstadt-Bürgermeister Matthias Klausmann, besser bekannt als Pfiffer III, freut sich auf seine siebte Amtszeit und ist mit seinem Narrenratsteam schon in den Startlöchern.

Die Fasnet hat in der Oberstadt eine lange Tradition unter dem Motto "Allen zur Freud’ – Niemand zum Leid".

Höhepunkt der närrischen Tage ist in der Narrengemeinde Oberstadt der Fasnet-Mendig. Ab 11 Uhr wird am 27. Februar im "Bergseestüble" auf der "wohl kleinsten Bühne der Welt" nicht nur der Wohlfühlorden verliehen. Es gibt auch ein Programm mit "Gallus und seinen Hühnern", Dieter Stein tritt in die Bütt und langjährige Mitglieder werden geehrt. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.