Triberg Ein Neubau mit 24 weiteren Plätzen

Triberg. Bürgermeister Gallus Strobel erklärte als Vorsitzender des Sozialwerks seine Befangenheit für den Gemeinderatsbeschluss, erläuterte dem Gremium in der jüngsten Sitzung aber die Planung. So soll der Gebäudekomplex mit dem überdachten Holzgang, der Kapelle und der Bibliothek abgerissen werden und für den Neubau Platz machen. Die Kapelle werde derzeit im Hauptgebäude eingerichtet.

Im Erdgeschoss sollen Funktionsräume und vier Parkplätze entstehen. In den drei darüber liegenden Stockwerken und im Dachgeschoss werden jeweils sechs neue, rund 16 Quadratmeter große Pflegezimmer entstehen.

Der neue Komplex wird ans Hauptgebäude und an die Einrichtung Betreutes Wohnen in St. Elisabeth angeschlossen und es wird wieder ein Freisitz eingerichtet werden, bestätigte Gallus Strobel. Außerdem sollen die Pflegezimmer Balkone erhalten. Der gesellschaftliche Wandel und die Ansprüche an die Qualität machten die Baumaßnahme notwendig, so sein Fazit.