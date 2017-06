Triberg Ein Lächeln belohnt korrekte Fahrer

Bereits vom Marktplatz aus kann man den fließenden Verkehr beobachten und das somit ständig wechselnde Farbenspiel zwischen rot und grün verfolgen. Man kann beobachten, dass die meisten der Wagenlenker noch im allerletzten Moment den Fuß vom Gaspedal nehmen, um doch noch in das freundliche Gesicht des grünen Männchens blicken zu können. Dabei ist zu hoffen, dass der psychologische Effekt für eine geraume Zeit nachwirkt. Zumindest sollte er solange halten, bis die am stärksten von Passanten frequentierte Zone vom "Haus der 1000 Uhren" bis hin zum Schwarzwaldmuseum durchfahren ist.

Jeder Autofahrer weiß, dass es schwierig ist, in der verkehrsberuhigten Zone immer korrekt die vorgeschriebenen, "langsamen 30", zu fahren. "Aber mit einem Tempo von weit über 50 Stundenkilometern durch eine verkehrsberuhigte Zone zu fahren, ist unverantwortlich", sind sich viele Verkehrsteilnehmer einig. Deshalb lohnt es sich, ab und zu einen Blick in den Bußgeldkatalog zu werfen. Bereits ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von bis zu zehn Stundenkilometer, wird man mit 15 Euro zur Kasse gebeten. Ist man elf bis 15 Stundenkilometer schneller, sind 25 Euro zu zahlen. Aber bereits ab 21 bis 25 Stundenkilometer Überschreitung kostet es 80 Euro und in Flensburg gibt es noch ein Pünktchen obendrauf. Wer es gerne richtig teuer mag, und mit 31 bis 40 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs ist, der darf stolze 680 Euro auf den Tisch blättern, zwei Punkte kassieren und erst drei Monate später seinen Führerschein bei der Behörde abholen.

Tribergs Hauptamtsleiterin Barbara Duffner ist optimistisch, dass diese neue Einrichtung den gewünschten Erfolg bringen wird und meint: "Die Initiative zum Kauf der Anlage kam aus dem Gemeinderat. Aber auch Bürgerbeschwerden über das Rasen, vor allem abends, gaben mit den Ausschlag, eine solche Anlage anzuschaffen. Die Stadt Triberg ist Eigentümer und wir können jederzeit problemlos und ohne großen Aufwand den Standort wechseln. Sie wird auf Dauer an verschiedenen Stellen in Betrieb sein, bleibt jedoch vorläufig am Boulevard."

Ein Anwohner, der in der Nähe des Boulevards wohnt und ab und zu das dortige Verkehrsgeschehen verfolgt, meinte gegenüber unserer Zeitung: "Ich finde diese Tafel eine gute und notwendige Einrichtung, denn die meisten Autos fahren automatisch vorsichtiger, wenn ihnen ihre Geschwindigkeit angezeigt wird. Es ist nur schade, dass die Tafel schon einige Male ausgefallen ist, denn dann haben die Eiligen wieder "freie Fahrt."