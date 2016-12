Triberg Ein Haus mit vielen Möglichkeiten

Triberg. Die ehemalige Stadtkasse, zur Fasnetszeit Ort der Triberger Teufelsbar, stand im Mittelpunkt der Betrachtungen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Denn ein ausländischer Investor möchte dieses Haus völlig anders als bisher nutzen – derzeit steht das Haus leer.

Peter Yewdall, wohnhaft in Bangkok, will die vorhandenen Wohnungen, Büro- und Praxisräume umwandeln in eine Bar, ein Café, eine Wohnung sowie ein "Hostel", also eine Art Jugendherberge. Da er selbst nicht in Deutschland lebt, wurde jemand anderes mit der Vertretung seiner Interessen beauftragt. Michael Nock sei bevollmächtigt, ihn in allen baulichen und behördlichen Belangen zu vertreten. Das Kellergeschoss soll in eine Bar umgenutzt werden, in der außer Getränken "jeglicher Art" auch kleine Speisen angeboten werden sollen. Im Erdgeschoss ist ein Café geplant, wo Getränke, kleine Speisen sowie Bäckerei- und Konditoreiprodukte verkauft werden sollen. "Hier kann man auch hervorragend die Terrasse und den Garten nutzen", verkündete Bürgermeister Gallus Strobel strahlend. Schließlich trage ein Café und eine Bar zur Belebung der Stadt bei.

Im Obergeschoss soll die Wohnung des Betriebsleiters unterbracht werden, während im Dachgeschoss der Hostelbetrieb geplant ist. Dazu müssten laut Strobel im gesamten Gebäude Wände teilweise entfernt und neue erstellt werden. Klaus Nagel (FWV) stellte fest, dass die Nutzung des Gebäudes sicherlich erstrebenswert sei. Allerdings hatte er ein Problem. Denn im Dachgeschoss sei die "Triberg-Sammlung" untergebracht – wohin damit? "Das ist derzeit noch nicht relevant, das Hostel wird wohl so schnell nicht kommen. Bis dahin haben wir einen neuen Platz gefunden", vertröstete er den Heimatforscher.