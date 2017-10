Eine in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Gremmelsbach diskutierte Frage war die Anbringung eines Geländers am Rappenfelsen. Angesichts einer alternden Bevölkerung schien es dem Ortschaftsrat sinnvoll, für ältere Besucher eine größere Sicherheit beim Besteigen des Naturdenkmals zu schaffen. Der Handlauf, wie er auch beim oberen und unteren Schlossfelsen angebracht ist, soll auch dort die Möglichkeit bieten, über sechs bis acht Meter im unteren Teil gefahrlos hinauf und wieder herunter zu kommen. Dafür werden voraussichtlich 5000 Euro zu veranschlagen sein. Foto: Volk