Triberg Ein gekipptes Fenster ist ein offenes Fenster für Ganoven

Raumschaft Triberg. Rund 50 Interessenten aus der ganzen Region kamen zum Vortrag über sicheres Wohnen ins Triberger Kurhaus. Bernhard Weißhaar von der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Villingen zeigte in einem spannenden Vortrag mit schaurigen Einbruchsbildern die Gefahren auf, die bei einem Einbruch in die Wohnung drohen.

"Der Verlust von Wertsachen oder Geld ist nicht das Schlimmste, viel gravierender ist die Verletzung der Privatsphäre und das verlorene Sicherheitsgefühl", zeigte sich der Polizeioberkommissar überzeugt. Die meisten Menschen tragen einen Schock davon und haben danach in ihren eigenen vier Wänden ständig Angst.

"Studien beweisen, dass die meisten Bewohner hinterher verstört sind, nicht mehr schlafen können oder Essstörungen bekommen", informierte Weißhaar. Es gebe auch einheimische Einbrecher, doch die klassischen Täter seien in Banden organisiert, die hohe Einbruchszahlen verursachen. "Da wird nicht tagelang die Gegend ausspioniert wie früher, sondern sieben Mal geklingelt und wenn niemand aufmacht, wird einfach eine Scheibe eingeschlagen oder ein Fenster aufgehebelt", wusste der Referent.