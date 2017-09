Triberg Ein erster Einsatz für die Schülerpaten

Schüler lernen sich gegenseitig kennen und bekommen viele Infos

Schließlich sammelten die Klassenlehrerinnen Katharina Wendler (5a) und Judith Reidelbach (5b) ihre Schützlinge um sich und führten sie in die jeweiligen Klassenräume.

Dort gab es eine Begrüßungs- und Kennenlernrunde, einführende Hinweise, den neuen Stundenplan und eine Schulrallye sowie schon ein wenig Englischunterricht mit Tina und Tony, den Englisch-Mäuse-Handpuppen.

Reich an Eindrücken konnten die Fünftklässler mittags den Nachhauseweg antreten.

Nachmittagsbetreuung gleich in der ersten Woche

In der neuen Woche nahmen einige der Fünftklässler schon an der Nachmittagsbetreuung teil. Dort können sie ihre Hausaufgaben erledigen und an verschiedenen Projekten teilnehmen. Außerdem steht für alle zusätzlich zum normalen Unterricht Erlebnispädagogik am Dienstagnachmittag auf dem Programm.

Ebenfalls neu eingeführt wurden im Schuljahr Schülerpaten, die den Fünftklässlern zur Seite stehen. In der zweiten Schulwoche begann am Schwarzwald-Gymnasium Triberg die Nachmittagsbetreuung für alle interessierten Kinder von Klasse fünf bis sieben, zu der zahlreiche Anmeldungen bereits vorliegen.