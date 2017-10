Triberg Ein Einsatz wie ein Uhrwerk

Während es schnell Wasser für die Atemschutztrupps aus dem Tanklöschfahrzeug gab, wurde die Wasserversorgung über einen direkt gegenüberliegenden ebenso schnell aufgebaut. Angedacht war auch die weitere Versorgung über die Löschwasserleitung in der Hauptstraße, die aber nicht zustande kam. "Hier müssen wir feststellen, warum das nicht funktionierte", waren sich die beiden beteiligten Abteilungskommandanten einig. Immerhin wurde ein Gumpen (Strudeltopf) in der Gutach gefunden, in dem man Flusswasser entnehmen konnte.

Während der Übung erklärte Thomas Weisser sehr sachlich den erstaunlich zahlreichen Besuchern, was da im Einzelnen ablief. Ebenso erstaunlich war die Disziplin der Autofahrer auf dem Boulevard, der einseitig durch zwei Mitarbeiter des Polizeipostens Triberg gesperrt war. Neben Bürgermeister Gallus Strobel hatten sich zur Beobachtung auch der Nußbacher Abteilungskommandant Erhard Haberstroh, einige Gemeinderats- sowie Ortschaftsratsmitglieder eingefunden.

"Normalerweise wären bei einem tatsächlichen Brand sowohl Nußbach und auch Schonach mit alarmiert worden, da das Haus inmitten direkt angebauten Häusern steht, das wäre eine echte Herausforderung", betonte Weisser anschließend in seiner kurzen Analyse im Gasthaus Lilie, zudem wäre die Hauptstraße voll gesperrt worden. "Ich finde, es war eine gelungene Übung. Eine sinnvolle Brandbekämpfung funktioniert wie ein Uhrwerk: Nur wenn alle Räder ineinander greifen, laufen die Zeiger", zog Weisser einen Vergleich.

Auch Gesamtkommandant Jens Wallishauser stimmte zu. Ihm hätten noch ein paar Atemschutzträger zusätzlich gefehlt. Beim Einsatz der dreiteiligen Schiebeleiter, die in einem sehr flachen Winkel angelegt worden war, habe er dazu gelernt – flache Winkel mache diese nicht, der Abbau gestaltete sich schwierig. Die abendliche Probe sei sehr interessant gewesen, da man auch das Ausleuchten proben konnte. Stolz zeigten sich auch Gremmelsbachs Ortsvorsteher Reinhard Storz und Bürgermeister Gallus Strobel. Beide betonten den hohen Stellenwert, den die Feuerwehr sowohl in den Ortsteilen als auch in der Stadt einnimmt.