Triberg "Ein Dorf sieht schwarz"

"Die wahre und interessante Lebensgeschichte der Familie Zantoko wurde als gefühlvolle berührende Komödie inszeniert und landete in Frankreich zum Sommerhit", informieren die Triberger Kinobetreiber Anton und Margarete Retzbach.

Frankreich im Jahr 1975: Seyolo Zantoko ist Arzt und stammt aus dem Kongo. Als er einen Job in einem kleinen Dorf nördlich von Paris angeboten bekommt, beschließt er, mit seiner Familie umzuziehen. Sie erwarten Pariser Stadtleben, treffen aber auf Dorfbewohner, die zum ersten Mal in ihrem Leben einem afrikanischen Arzt begegnen und alles tun, um den Neubürgern das Leben schwer zu machen. Aber wer mutig seine Heimat verlassen hat und einen Neuanfang in einem fremden Land wagt, lässt sich so leicht nicht unterkriegen.

Nach den Kinonachmittagen gibt es die Möglichkeit sich über den Film auszutauschen und den Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen zu lassen. Hierfür bittet das Kinoteam um Anmeldung. Interessierte, die nur den Film anschauen möchten, sind ohne Anmeldung willkommen.