Triberg Ein besonderes Ambiente verzaubert die Besucher

Schonach. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Adventszeit beginnt und die Weihnachtsmärkte locken. Einer der beliebtesten Märkte in der Region ist der in Schonach. Und nicht nur umsonst – der Schonacher Markt lockt alljährlich mit einem großen Angebot, vor allem aber punktet er mit dem besonderen Ambiente. Neu ist der Name: Schwarzwald-Weihnachtsmarkt.