Triberg Ein absolut friedliches Narrentreffen

Fleig dankte für die vielfältige Hilfe und Unterstützung, die er in der langen Vorbereitungsphase des Landschaftstreffens erleben durfte. Wegen des Wetters erinnerte er an den Text des Narrenmarsches "…ob es regnet oder schneit, ob der Hans im Dreck rumkeit…". Es sei nie sicher, welches Wetter an der Fasnet herrscht, bemerkte Fleig.

Otto Gäng, Vizepräsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN), konnte sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: Er machte dem Schirmherrn der Veranstaltung, Bürgermeister Gallus Strobel klar, dass es negativ empfunden wurde, dass er die Narren bei der Einweihung des erweiterten Narrenbrunnens buchstäblich im Regen stehen ließ. Der rechtfertigte sich mit einer Laus, die ihm über die Leber gelaufen sei.

Ebenfalls unter der Narrenschar hatten sich die Landtagsabgeordneten des Kreises gemischt, Martina Braun und Karl Rombach, sehr zur Freude des Zunftmeisters. Dieser erfuhr noch, dass er ein "recht Süßer" sei. Daher hatten ihm viele Zunftmeister als Gastgeschenk Torten oder andere süße Überraschungen mitgebracht. "Dabei stehe ich eher auf Herzhaftes", verriet Fleig schmunzelnd.

Noch enger wurde es im Museum, als Jonny Kienzler, der Oberzunftmeister der benachbarten Geißenmeckerer aus Schonach, eintraf – denn er hatte ein gutes Dutzend weiterer Musiker sowie den Narrenrat und viele Hästräger dabei, die dafür sorgten, dass keiner mehr im Raum umfallen konnte. Als Gastgeschenk und besonderen Gag des Tages hatte der Schonacher Ozumei einen überdimensionalen Batzenwecken mitgebracht, der angeblich 145 Jahre alt sei und den man beim "Umgraben" des Kurgartens gefunden habe. Es sei aber der kleinere von Zweien, äußerte er auf Frotzeleien von Fleig. "Es ist immer nett, wenn man den Nachbarn zeigen kann, wer man ist", antwortete Kienzler.

Eine besondere Ehrung erfuhr Fleig noch durch Otto Gäng: Er bekam das Ehrenzeichen der VSAN in Bronze verliehen.