Triberg Ehrung verdienter und langjähriger Mitglieder

Kienzler überreichte die Vereinsehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft an Daniel Fehrenbach und Michaela Imhof, für 20 Jahre passive Mitgliedschaft an Heinz Hettich und Thomas Wiesenbach. Die silberne Vereinsehrennadel bei 15-jähriger aktiver Mitgliedschaft gab es für die Leistungsträger im Verein Klaus Fahl, Kim Hör, Stefan Kreyer und Stefan Loeck. Für 30 Jahren passive Unterstützung wurde Josef Schneider geehrt.

Zum Ehrenmitglied wurde Gunter Hör ernannt. 40 Jahre dabei sind Ulrich Fahl, Rolf Görsch, Reinhold Hug, Gunter Kienzler und Franz Schwörer, sie erhalten die goldene Vereinsehrennadel. Weiter wurden die Mitglieder Alfred Faller, Edwin Hilser und Erwin Kienzler für 50 Jahre ausgezeichnet und für 60 Jahre Günter Dold und Eugen Haas.

Triberg-Nußbach. Erfolgreich ist der wichtigste Teil des Vereins, nämlich der Aufstieg der ersten Mannschaft in die Kreisliga A, ereignisreich war die Teilnahme am Vereinswettbewerb, denn auch hier landeten sie im Finale. Vorsitzender Martin Kienzler zeigte sich hier sehr erfreut, doch ein Wermutstropfen liegt über der ganzen Sache: Um mit dem Umbau zu einem Kunstrasenplatz beginnen zu können – diesem stünde nichts mehr im Wege – bereitet die Sicherung des Steilhangs überm Nußbacher Sportplatz nach wie vor Sorgen.

Da sich die Bespannung des Hangs mit einem Netz als absolut zu teuer herausstellte, sucht man derzeit nach Alternativen. Gespräche, Schriftwechsel und Telefonate laufen. Kienzler dankte allen, die das Vorhaben unterstützen. Hartplätze gibt es derzeit kaum noch, es ist auch für den Verein sehr wichtig, dass es hier eine Änderung gibt. Die Hangsicherung sei für die Sicherheit der Zuschauer und der Spieler sehr wichtig

Kienzler lobte die erste Mannschaft für ihre sportliche Leistung, dankte Trainer und Spielern für ihre Arbeit. Auch Protokollführer Dominik Pfundstein hielt die Ereignisse des Jahres fest, dazu zählten auch ein Ausflug oder der bunte Abend in der Festhalle. Kassiererin Petra Herdner hatte Ein- und Ausgaben hochgerechnet, die Bekanntgabe des kleinen Überschusses wurde mit Beifall quittiert. Die Kassenprüfer Cordula Faller und Gerd Winterer bestätigten eine gute Führung.

Den Spielausschussbericht von Jörg Faller verlas Marius Faller. Die Tabelle lügt nie, hieß es, die beste Mannschaft steht oben: "Derzeit ist es Nußbach", verlas er stolz. Die Zweite Mannschaft errang letztendlich noch einen sechsten Tabellenplatz. Ausführlich berichtete er von den Spieltagen und auch Jugendleiter Bernd Mildenberger konnte von Erfolgen seiner Schützlinge reden. Die A-, B- und C- Jugend setzen sich derzeit aus einer Großraumspielergemeinschaft zusammen, nämlich aus Nußbach, Schonach, Schönwald und Triberg. Die D-Jugend bildet mit Schönwald eine Spielergemeinschaft. Dann gibt es in Nußbach noch Trainingseinheiten für die Allerkleinsten.

410 Mitglieder umfasst der Sportverein aktuell, davon sind 40 Jugendspieler und 39 Aktive. Besonders freute sich der Vorsitzende, dass drei Jugendspieler aus den eigenen Reihen nun mit als Leistungsträger bei den Aktiven übernommen werden konnten.

Zu den Erfolgen gratulierte auch Ortsvorsteher Heinz Hettich, gerne würde er ferner eine positivere Nachricht zum Stand der Hangsicherung überbringen. Doch er bestätigte wiederholt, dass die Verhandlungen nicht ruhen, um doch noch zu einem akzeptablen Ergebnis zu kommen. Worauf alle hoffen, die Mitglieder wollen sich beim Sportplatzumbau beteiligen mit Arbeitseinsätzen und auch finanziellen Aktionen.

Zügig abgewickelt wurden die Wahlen. Peter Bechtel ist seit 16 Jahren zweiter Vorsitzender, seine einstimmige Wiederwahl war eine Bestätigung für gute Arbeit. Kassiererin Petra Herdner leitete zwölf Jahre die Kassengeschäfte, nun stellte sie ihr Amt zur Verfügung. Als Nachfolger wurde Dominik Pfundstein verpflichtet. Auch Schriftführerin Michaela Imhof ließ sich nicht mehr aufstellen, zehn Jahre lang hat sie diese Arbeit geleistet. Einstimmig als Nachfolgerin wurde Caroline Heim bestätigt. Da bis dato Dominik Pfundstein zweiter Schriftführer war, tritt dieses Amt nun Caroline Dorer an. Spielausschussvorsitzender bleibt Jörg Faller und Jugendleiter Bernd Mildenberger. Ebenso im Amt bleiben als aktive Beisitzer Andreas Kreyer, Manuel Pfau und Stefan Loeck. Für Caroline Heim als passive Beisitzerin übernahm Jasmin Hery dieses Amt.

Kienzler dankte für die Bereitschaft zu seiner Unterstützung. Er hofft, dass die Kameradschaft und Einigkeit anhält, denn nur dann sei es ein gutes Arbeiten im SV. Er verabschiedete mit Dankesworten Petra Herdner, Michaela Imhof und nach über sechs Jahren das Wirtepaar Bernd Walter und Brigitte Krebs. Das Sportheim ist nun bis auf Weiteres geschlossen.

Für die örtlichen Vereine gratulierte Kommandant Erhard Haberstroh, er wünschte im Namen aller weiter gute Erfolge und Zusammenarbeit.