Triberg. Der Turm und die Krypta des Ehrenmals wird ab heute, Samstag, bis zum 9. September immer samstags von 14 bis 16 Uhr zugänglich gemacht. Das Ehrenmal ist eine Gedenkstätte für die in den Kriegen gefallenen Bürger der Stadt Triberg. Der Ruf der Glocke ertönt am Todestag eines jeden gefallenen Tribergers, am Beerdigungstag von Triberger Kriegsteilnehmern und jeden Sonntag um 12.15 Uhr zusätzlich zu Ehren aller Opfer von Krieg, Gewalt und Unterdrückung. Im Erdgeschoss des Ehrenmals befindet sich ein Gedächtnisraum mit Marmortafeln mit Namen und Todestagen von Gefallenen des Ersten Weltkriegs, Toten und Vermissten des Zweiten Weltkriegs sowie Gefallenen und Kriegsopfern heimatvertriebener Angehöriger.