Triberg Ehemalige Villa soll saniert nun werden

Triberg (rib). "Die Asklepiosklinik Triberg gehört zu den Top 10 der onkologischen Rehakliniken in Deutschland, da kann man nur gratulieren", erklärte Bürgermeister Gallus Strobel am Mittwochabend, ehe er in der Gemeinderatssitzung auf das Baugesuch der Klinikleitung einging.