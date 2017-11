Triberg EGT ehrt langjährige Mitarbeiter

Er besuchte regelmäßige Weiterbildungen im 20kV-Bereich und war für die Kabelfehlerortung im Stromnetz zuständig. Nach seiner Weiterbildung zum Netzmeister Strom verantwortet er in der EGT-Netzleitstelle seit 2016 die Führung und Steuerung des EGT Strom-, Gas und Wärmenetzes sowie der Wasserversorgung, betrieben durch die Aquavilla.

Er ist in dieser Funktion mitverantwortlich für eine sichere und zuverlässige Strom-, Gas und Wärmeversorgung im EGT-Netzgebiet. Zudem ist Heiland seit vielen Jahren aktiv im EGT-Betriebsrat. Als Ausgleich zum beruflichen Leben ist er Mitglied im Schwarzwälder Automobil Club und unterstützt dort vor allem junge Mitglieder bei ihren Motorsport-Aktivitäten. Darüber hinaus unternimmt er viel mit seiner Familie und geht gerne auf Städte-Reisen.

Ralf Hummel startete seine EGT-Karriere im September 1992 mit einer Ausbildung zum Elektroinstallateur, die er als Schulbester absolvierte. Für diese sehr gute Leistung, sein vorbildliches soziales Engagement und seinen Fleiß im Beruf ehrte ihn damals der Rotary-Club Furtwangen/Triberg mit dem Preis der Rotarier. Nach dem Ableisten des Wehrdienstes kehrte Hummel wieder zur EGT zurück und war zunächst als Elektroinstallateur für Gebäudesystemtechnik tätig.

Seit 1999 ist Hummel nach mehreren fachspezifischen Fortbildungen als CAD-Konstrukteur tätig und zudem seit 2001 der EGT-Spezialist für die Programmierung von KNX-/EIB-Systemen – sozusagen dem "intelligenten Haus" oder auch "Smart Home" genannt. Außerdem gehört zu seinen Fachgebieten die Elektro-Termografie, die Prüfung elektrischer Anlagen mit einer Wärmebildkamera, um so durch Überhitzung auftretende mögliche Defekte rechtzeitig erkennen und beheben zu können. In seiner Freizeit kümmert er sich vor allem um seine noch junge Familie und ist aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr in Triberg.

Frank Maier kam im August 1992, nach einer erfolgreichen Ausbildung zum Industriekaufmann bei der EGT sowie einer anschließenden Ausbildung zum Kaufmann im Großhandel bei der Konrad Nutz KG, zurück zur EGT und begleitete die Position des stellvertretenden Leiters für Einkauf mit Materialwirtschaft sowie Lagerwesen.

Seit 1998 verantwortet Maier in erster Linie die kaufmännischen Tätigkeiten im Einkauf und in der Materialwirtschaft der EGT Gebäudetechnik GmbH sowie in Teilen auch für die restliche EGT Unternehmensgruppe. In seiner Freizeit ist Maier ein glühender Fan des SC Freiburg sowie der Eintracht aus Frankfurt.

Lange Zeit war er zudem aktiver Teil der EGT-Fußballmannschaft, ehe er als Coach bis heute an die Seitenlinie gewechselt ist. Außerdem hegt er große Begeisterung für Handball und ist politisch sehr interessiert.