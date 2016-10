Triberg Durch Überlingens schöne Altstadt

Mit dem Bus reiste die Gruppe nach Bodman am westlichen Ende des Überlinger Sees. Von dort ging es mit der "Großherzog Ludwig" aus der Weißen Flotte nach Überlingen. Entgegen der Prognosen besserte sich das Wetter soweit, dass angenehme Temperaturen herrschten.

In Überlingen nutzten viele Mitglieder den zweitsündigen Aufenthalt zu einem Bummel am See oder durch die schöne Altstadt. Am Spätnachmittag ging es mit dem Bus durch den Hegau zurück nach Triberg. Im Hotel Bären ließ man den Tag ausklingen. Die Fahrt war kostenlos. Der Ortsverein bat aber um eine Spende für das Pflegeheim St. Antonius. Dieses darf sich nun über einen schönen Betrag freuen, der sozial schwachen Menschen zugute kommen soll.