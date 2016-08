Triberg "Durch das zweite Fenster ist der Täter wieder raus"

Triberg (hjk). Wer hätte gedacht, dass in der Stadtjugendpflegerin Manuela Gamper so viel kriminelle Energie steckt? Denn am Donnerstag klickten die Handschellen im Jugendraum in Triberg, just als neun Kinder des Kinderferienprogramms beim Polizeiposten im Rahmen des vorgesehenen Ferienprogramms anwesend waren. Doch wie kam es dazu?