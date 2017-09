Triberg Drittes Spielplatzfest steigt am Bergsee

Es ist die dritte Auflage des Festes. Die erste Veranstaltung erfolgte 2015 nach dem Brandanschlag auf dem städtischen Kinderspielplatz am Bergsee. Ungern erinnern sich die engagierten Bürger an die Nacht auf Freitag, 10. Juli, als bislang unbekannte Täter Spielgeräte in Brand steckten und das als Brandbeschleuniger verwendete Benzin und verunreinigtes Löschwasser in den Bergsee flossen.