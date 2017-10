Triberg Drehorgelbauer mit Leib und Seele

Seither wurden zum Teil sehr bedeutende Restaurierungen ausgeführt, was durch viele Referenzen aus dem In- und Ausland belegt ist. Selbstbewusst schreibt die Firma Fleck in ihrem Internetportal: "Die von uns restaurierten und gepflegten Instrumente spielen hier und weltweit in der ersten Liga." Das bewies Fleck auf eindrucksvolle Weise, denn er dokumentierte dies seinen Gästen anhand dreier restaurierter Instrumente sehr praxisnah. Zur Einstimmung ertönte auf einer Trompetenorgel des Berliner Orgelbauers Adolf Holl lautstark eine Melodie von Caterina Valente: "Tipitipitipso…". "Die Holl-Orgeln waren das Beste vom Besten", so Fleck.

Sehr viel über das komplizierte Innenleben dieser besonderen Instrumente erfuhren die Anwesenden, darunter auch, dass diese vorwiegend aus heimischen Hölzern gefertigt wurden. "Metallpfeifen entsprechen nicht den Erfordernissen, weil diese nicht so widerstandsfähig sind, wie diejenigen aus Holz. Dabei musste auch beachtet werden, dass die Orgeln nicht allzu schwer wurden, denn diese wurden meist auf dem Rücken, wie die Schwarzwalduhren auch, von Ort zu Ort transportiert. Die >Holl-Orgel< bringt immerhin einen halben Zentner auf die Waage", informierte Fleck in seinem Vortrag.

Um den großen Aufwand einer Restaurierung zu verdeutlichen, zeigte Fleck neben einer authentisch restaurierten "Harmonipan-Straßen-Drehorgel" der Firma Fritz Wrede aus Hannover, auch eine Bilddokumentation, die parallel zur Instandsetzung entstanden ist. Das einer Panflöte nachempfundene Instrument musste, um es wieder spielbar zu machen, völlig demontiert und danach sorgfältig zusammengebaut werden. Dabei galt es vieles zu beachten, darunter auch die Auswahl der Materialien. Sogar die Stiftwalzen wurden neu programmiert. "Zum Schluss haben wir das >Harmonipan< nach einer enorm aufwendigen und langwierigen Grundüberholung mit einer >Schellack-Politur< überzogen, und dadurch so gut wie in den Originalzustand versetzt", versicherte Fleck. Von der Klangfülle des Instruments überzeugte der Referent sein Publikum mit einem zünftigen "La Paloma …".

Zum Abschluss seines über eineinhalb Stunden dauernden Vortrags ertönte noch ein flotter Wiener-Walzer auf einer von Fleck komplett restaurierten Flötenorgel der Firma "Gavioli".

Was wäre die einstige Drehorgel-Hochburg Berlin ohne seine "Leierkastenmänner" gewesen, die in früheren Tagen auf ihren schrägen Instrumenten auf den Hinterhöfen der Stadt, in "Zille sein Milljöh", ihre Moritaten und Gassenhauer gegen geringes Entgelt zum Besten gaben? Meistens hatten sie ihre Instrumente angemietet und mussten einen Teil der Einnahmen an den Eigentümer abgeben.

Nach dem Vortrag stand Fleck im Museumscafé noch längere Zeit bei Häppchen und Getränken für Fragen der Besucher rund um Drehorgeln zur Verfügung.