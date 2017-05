Triberg Dorotheenhütte zeigt Kuckucksuhren

Die Kuckucksuhr erfreut sich seit Jahren wieder großer Popularität – ob in traditionellem oder zeitgenössischem Design. Das zeigt die Ausstellung des Schwarzwälder Markenzeichens in der Dorotheenhütte in Wolfach, die dort bis "Drei König" im nächsten Jahr zu sehen ist.

Raumschaft Triberg/Wolfach. Darüber hinaus ist die Meinung des Publikums gefragt, denn mit der Schau wird offiziell der Wettbewerb um den Titel der "Kuckucksuhr des Jahres 2017" eröffnet. Der persönliche Favorit aus den 14 Uhren wird samt Adresse notiert und abgegeben. Die meisten Stimmen küren den Sieger und wer richtig getippt hat, nimmt am Ende der Ausstellung an einer Verlosung teil.

An der Eröffnung nahmen Ralf Müller, Geschäftsführer der Dorotheenhütte Wolfach, Ingolf Haas, Vorsitzender des "Vereins – die Schwarzwalduhr" (VdS) sowie dessen Mitglieder Andreas Winter (Schönwald), Reinhard Herr (Triberg) und Bernd Ackermann (Schonach) teil.