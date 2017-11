Triberg Digitaler Begleiter durch den Alltag

Mit Funktionen wie lokales Wetter, Gastroverzeichnis, Freizeitkarte, Abfallkalender, Fahrpläne, Kinoprogramme, lokale Aktionen, Coupons, Störungsmeldungen, Vereins-, Stadt-, Gemeindenachrichten sind die App-Nutzer umfassend informiert.

Dies vor allem auch, wenn sie auf eine Meldung einer Gemeinde klicken. Dann lädt sich die mobile Webseite des Schwarzwälder Boten in der "Kuckuck!"-App und der User kann täglich aktuelle Lokalnachrichten aus den Gemeinden und Städten Triberg, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Königsfeld, Furtwangen, Vöhrenbach und darüber hinaus lesen.

"Auf die Idee mit der Kuckuck!-App kamen wir bei unseren Überlegungen, wie wir der Region etwas zurückgeben, sie zusammenbringen und Mehrwerte schaffen können", informiert Christian Brill, Leiter Innovation und neue Geschäftsfelder der EGT-Energievertrieb GmbH. "Auf den Kuckuck sind wir nach langer Namens-Suche gekommen, weil er die Landschaft hier und die Tierwelt vereint. Der Kuckuck ruft aus den einzelnen Gemeinden, von den Bergen in die Täler."

Der EGT sei es wichtig gewesen, keine reine Firmen-App anzubieten, sondern eine App, die einen besonderen Nutzen für die Bevölkerung hat. "Man muss kein Kunde bei der EGT sein, um die Kuckuck!-App nutzen zu können", verrät Brill. "Die einzige Bedingung ist ein entsprechendes Handy zu besitzen."

Entwickelt wurde die Neuerung von der Firma EAP. Anschließend wurde sie gemeinsam mit EGT-Mitarbeitern auf die regionalen Gegebenheiten eingestellt. "So kann ab sofort beispielsweise jeder Landwirt oder Imker aus der Region, von Eschbronn, Furtwangen, Hardt, Hornberg, Königsfeld, Schonach, Schönwald, St. Georgen, Tennenbronn, Triberg, Unterkirnach bis Vöhrenbach, kostenlos Marketing betreiben, seine Ware anbieten und auch einmal Bewohner in einem anderen Ort ansprechen, die er sonst nicht so einfach erreicht", erklärt Brill. "Auch die Einbeziehung der Vereine war uns wichtig. Sie können ihre Nachrichten selbst einpflegen, ihre Profile aktuell halten, Feste, Veranstaltungen und so weiter ankündigen", fährt Brill fort. "Wir werden alle uns bekannten Vereine kontaktieren. Wer kein Schreiben von uns erhält, kann sich auch gerne bei uns melden. Im Prinzip kann jeder selbst eintragen, was er veröffentlicht haben will", informiert Brill. Gepflegt werde die Kuckuck!-App von den Mitarbeitern, wie Marketing-Manager Dominik Sluzalek. "Wenn es Probleme gibt, sind wir gerne behilflich."

Brill weiter: "Wir arbeiten auch mit den Ferienlandgemeinden und dem Triberger Kino sowie der Villlinger BlueBoxx zusammen, von denen wir die Veranstaltungstermine erhalten. Auf unserer Freizeitkarte kann man auf einen Blick sehen, wo es was gibt, wo beispielsweise Gaststätten sind, wie man dort hinkommt und welche Aktionen diese gerade anbieten, zeigt unsere App auch auf. Sie enthält Bus- und Zugabfahrtszeiten und informiert über Verspätungen von Bus oder Bahn."

Alternativ kann man sich bei der Mitfahrzentrale melden, um beispielsweise mit anderen gemeinsam vom Dorf in die Stadt zu fahren. Auch wo die nächste und die günstigste Tankstelle ist, zeigt die App an, genauso wo man sein Elektroauto aufladen kann. "Kurz gesagt: Wir bringen mit der Kuckuck!-App Menschen ans Ziel. Nur wie sie das wollen, müssen sie selbst entscheiden", so Brill.

Auch wichtige Fragen wie "Wo finde ich welchen Arzt, beantwortet die neue Kuckuck!-App auf Basis der Gelben Seiten. Per Webcams ist man ferner jederzeit über das aktuelle Wetter in den Gemeinden informiert und erhält auch eine Vorhersage.

"Die Zählerstandserfassung für Strom und Gas ist mit Hilfe einer Handykamera nun zudem ganz einfach möglich, allerdings nur für unsere EGT-Kunden", sagt Brill. "Selbst wenn irgendwo eine Straßenlampe nicht brennt, können uns das die Bewohner der Region künftig ganz einfach mitteilen", erklärt Brill und bietet an, bei Fragen den EGT-Kundenservice unter der Telefonnummer 07722/91 81 00 anzurufen. Ergänzt wird das umfassende und praktische Angebot schließlich noch von Energiespartipps.

Die EGT, die laut eigenen Angaben seit über 120 Jahren der Region neue Impulse gibt, bietet letztendlich mit der neuen App auch ihren Gewerbekunden die Möglichkeit, mit attraktiven Angeboten und Dienstleistungen kostenlos zu werben und somit Kunden zu binden beziehungsweise neue zu gewinnen.

Die Kuckuck!-App-User können selbst einiges gewinnen. Zum Beispiel ein exklusives Weihnachtszauber-Erlebnis in Triberg mit Abholung von Zuhause, kostenlosem Besuch der Großveranstaltung im Lichterglanz am Wasserfall inklusive Blick hinter die Kulissen und mehr.