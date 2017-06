Triberg Die Sonne lacht mit Trachtenträgern

Triberg. Zum dritten Mal war der Burggarten Treffpunkt beim Schinkenfest, das in diesem Jahr zum sechsten Mal stattfand. Ein solch großes Zelt hatte man noch nie.

Verheißungsvoll war bereits der Auftakt am Samstag. Sehr gut kam schon der Flohmarkt in Gang, bei zunächst sehr moderaten Temperaturen, bevor es am Nachmittag wieder sehr warm wurde. Es herrschte bereits reges Treiben im Burggarten bei sehr gutem Wetter, das die Kapelle und Gäste im Zelt sehr durstig machte. Für Partystimmung sorgten verschiedene Kapellen. Am frühen Nachmittag unterhielt der "evangelische" Tennenbronner Musikverein "Harmonie". Auf die an die Schwaben ausgeliehenen Badener folgten die Musiker aus Grüningen. Ab 20 Uhr sorgten die "Silbertaler" aus Österreich für gute Laune und "a fetzige Musi". Heuer waren auch viele jüngere Leute unterwegs und hatten Spaß. "Kein Schnäppchen" seien die Silbertaler gewesen, stellte Tim Dickmann als Vorsitzender der Einzelhändler und damit Mitveranstalter fest. Aber ein volles Zelt und tolle Umsätze hellten seine Miene und die des Vorsitzenden des ebenfalls mit veranstaltenden Wirtevereins, Daniel Weis, auf.

Mit Kaiserwetter begann der Sonntag. Es war zwar etwas kühler, aber sonnig, als die Musiker der Trachtenkapelle Gremmelsbach die Trachtenträger zur Stadtkirche führten. Mit einem Tanz der jungen Triberger Trachtenkinder begann der von Pfarrer Martin Schwer geleitete Trachtengottesdienst. Auch die Mitglieder des Bauernvereins Hardt zeigten im Verlauf der Messe einen schwungvollen Tanz. Auf dem Kirchenvorplatz führten später die Trachtenträger der Gemeinde Turckheim aus dem Elsass Tänze auf. Der Kontakt zu den Elsässern kam durch den Schwendi-Bund zustande, in dem Triberg und auch die Franzosen Mitglied sind. Abschließend spielte noch der Musikverein Gremmelsbach.