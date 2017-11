Triberg Die Kleinen können zukünftig in eigener Küche kochen

Triberg. Einen Tag der offenen Tür bot der Triberger Kindergarten St. Anna ausgerechnet an dem Tag an, an dem der Herbst mal so richtig zeigte, was er so alles im Repertoire hat. Doch trotz ausgiebigem Regen, Hagel und Schneefall kamen viele Besucher kamen und freuten sich mit.

Denn – "nachdem es aus bescheidenen Anfängen mittlerweile zwischen 20 und 25 Kinder sind, die bei uns ein Mittagessen einnehmen, haben wir gesagt, dass wir eine Küche brauchen, die man auch als solche bezeichnen kann", erzählte Leiterin Barbara Brohammer. Die Stadt habe sehr schnell Zustimmung signalisiert. "Aus einem eher dunklen Loch haben die hier ein kleines Schmuckstück geschaffen, das wir gerne jedem zeigen. Hier können wir nicht nur das Essen warmhalten, sondern auch mal etwas mit den Kindern kochen oder backen", erzählte die Leiterin strahlend. "Dazu haben wir genügend kindgerechte Sitzplätze an den Tischen."

Und auch etliche Besucher, wie Ute Meier, Brohammers Kollegin aus dem Nußbacher Kindergarten St. Sebastian, konnte feststellen, wenn sie je eine Küche brauche, dann dürfte es gerne diese sein.