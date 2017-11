Triberg Die frühere Pfarrei besucht

Triberg-Nußbach. Pfarrer Josef Läufer, der 2013 in den Ruhestand nach Gengenbach ging, kehrt immer wieder gerne als Referent in seinen früheren Wirkungskreis zurück. Dieses Mal wurde er von der Nußbacher Frauengemeinschaft eingeladen. Auch einige Männer mischten sich unter die Besucherreihen.

Das Leitungsteam Anita Mertens und Hildegart Kammerer begrüßte den Geistlichen, der über den heiligen Nikolaus von der Flüe reden sollte. Doch Pfarrer Läufer erfreute die Frauen natürlich mit seinen selbst gedrehten Filmen. "Manchmal sagt jemand zu mir, hör mir auf mit dem Bruder Klaus, der hat seine Frau verlassen", schilderte Josef Läufer und stellte klar, dass Dorothea mit den Plänen ihres Mannes einverstanden war. Seine ältesten Söhne waren damals schon volljährig und führten den Bauernhof weiter, während sich die Mutter um die kleineren Kinder kümmerte. Im Film wurde der Lebensweg des Bauern und Ratsherrn gezeigt, der vor 600 Jahren geboren wurde und mit 50 Jahren seine Familie verließ, um als Einsiedler ganz für Gott zu leben.

In seiner Hütte im Ranft, die nur sieben Minuten von seinem Hof entfernt war, blickte er auf das Kreuz, um zu meditieren, denn lesen und schreiben konnte er nicht. Jeden Tag wanderte er zur Pfarrkirche nach Sachseln, um Jesus in der Gestalt des Brotes zu empfangen. Das Brot des Lebens blieb 20 Jahre lang seine einzige Nahrung bis zu seinem Tod 1487. Politiker und Bauern besuchten den Eremiten, der mit seinem Rat sogar einen Bürgerkrieg in der Schweiz verhinderte.