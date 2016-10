Triberg Dickes Lob für junge Brandlöscher

Mit den gebündelten Kräften der Jugendwehren beherrschten die Jungs und Mädels sehr rasch die Situation, wobei es schon eine kleine Kunst war, allein die vielen Fahrzeuge unterzubringen, zumal gewisse Zufahrten ständig offen sein mussten. Bei herbstlich-kühlen Wetterverhältnissen zeigten die Jung-Feuerwehrleute einen sehr guten Ausbildungsstand und stellten in kurzer Zeit auch Wasserversorgungen aus dem benachbarten Teich sowie fließendem Gewässer sicher. Viele Feuerwehren, und dann doch auch einiges an Wasser aus vielen Rohren konnten die Bewunderer der Nachwuchswehren sehen. Und – hochmotivierte Nachwuchsleute der Feuerwehren aus der Raumschaft.

Im Spritzenhaus der Triberger Wehr gab es nach der Rückkehr ein dickes Lob für alle Beteiligten vom Gesamtkommandanten Jens Wallishauser. Er konnte feststellen, dass der Nachwuchs gut ausgebildet werde, und: Selbst bei den "kleinen Feuerwehrmännern und -frauen" funktioniere die raumschaftliche Zusammenarbeit schon sehr gut. Begeistert zeigte sich auch der Polizeipostenführer Tribergs, Gunter Feis. Er fühle sich mit der Feuerwehr und, so nötig, auch mit dem Roten Kreuz stets als Einheit, da die Zusammenarbeit in jedem Fall ausgezeichnet sei. Was nach einer aufreibenden Probe nie fehlen darf, gab es auch für den Nachwuchs – ein leckeres Essen und Getränke.

Anlässlich der Probe war bemängelt worden, dass einige Triberger Jungs in der eigenen Jeans angetreten waren – angeblich, weil kein Geld da sei. Dies wurde aber von Wallishauser wie auch vom Jugendleiter Michael Hammel-Osterholzer in den Bereich der Fantasie gerückt. "Die ganz jungen Buben sind gerade seit einigen Wochen da. Erstens haben wir in diesen Größen gar nichts da, weil wir erst ab diesem Jahr Kinder bereits ab sieben Jahren aufnehmen dürfen. Und dann haben die Jungs drei oder vier Übungen hinter sich. Keiner weiß, wie lange sie kommen, daher haben wir gemeinsam beschlossen, ihnen passende Kleidung zu besorgen, wenn sie ein Vierteljahr regelmäßig da waren. Es ist natürlich auch eine Geldsache, aber das ist nicht der entscheidende Punkt", verteidigten die Beiden diese Maßnahme.