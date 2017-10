Triberg Deutlich mehr Arbeitsstunden nötig

Regelmäßig trifft sich die Gruppe "Aktiv für Schönwald", um zu besprechen, was in den nächsten Wochen zu tun ist. Dabei ist die Pflege der bisherigen Projekte genauso wichtig wie das, was gerade läuft oder zukünftige Ziele.

Schönwald. Das wurde in jüngster Monatsversammlung im Restaurant "Inselklause" wieder deutlich. In Abwesenheit des Sprechers Manfred Fattler leitete dessen Frau Theodora Fattler die Sitzung. Bedingt durch ihren eigenen Urlaub seien die Lampen im Kurpark noch nicht fertig gestellt. Dafür sei in einigen Tagen das zweite der alten holzgeschnitzten Schilder fertig, habe ihr Neffe versprochen – der das in seiner Freizeit ehrenamtlich mache, obwohl er nicht in Schönwald lebe, betonte sie.

Marlies Heger hatte zwei Geländer gesichtet, die der Hilfe der Aktivisten harren – eines an der Buchs, das zweite am Minigolfplatz. Das werde aber in diesem Jahr sicher nichts mehr.