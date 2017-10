Triberg Derzeit kein Lehrermangel zu beklagen

Deutschlandweit ist die Situation bei der Lehrerversorgung im Grundschulbereich schwierig. Wie stellt sich die Lage an den Grundschulen in der Raumschaft Triberg dar?

Raumschaft Triberg. Von einer "komfortablen Situation" spricht Felix Ludwig, der vor einem Jahr zum Rektor an der Grundschule in Triberg ernannt wurde. Er könne alle Unterrichtsstunden abdecken und zudem auf ein junges Kollegium zurückgreifen. "Die sind alle gerne an der Schule, sind größtenteils vor Ort sesshaft und haben deshalb auch ein Interesse daran, hier zu bleiben", so Ludwig. Dank einer Referendarin und verschiedenen Umstrukturierungen habe man in Triberg zudem das Glück, noch "ein paar Stunden in der Reserve" zu haben" und sich so Luft zu verschaffen.

Felix Ludwig weiß um seine "paradiesischen Zustände", schließlich bekomme er es auch von anderen Schulen, unter anderem in seiner Heimatstadt Karlsruhe mit, wie schwierig sich teilweise die Lehrerversorgung an Grundschulen gestalte. "Und dort befindet man sich in einem Ballungszentrum." Seine Hoffnung ist deshalb, dass von der Schule niemand abgezogen wird, um in anderen Gebieten – in denen man sich hinsichtlich des Lehrermangels mit größeren Problemen konfrontiert sieht – auszuhelfen.