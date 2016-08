Triberg Derzeit ein Lieblingsplatz: das Freibad

Triberg. Der Sommer zeigt sich Ende August noch mal von seiner schönsten Seite, bevor am 1. September der meteorologische Herbst beginnt. So kommen bei dem derzeit heißen Wetter rund 500 bis 600 Besucher täglich, freut sich Bademeister Lutz Lorbeer über die "guten Werte". Am Wochenende rechnet er noch Mal mit einer Steigerung.

Doch die Jahresbilanz, die im Freibad von Mai bis Mitte September währt, dürfte nicht so rosig aussehen. In der bisherigen Saison seien 15 000 Gäste gekommen, und bis zum Saisonende Mitte September rechnet Lorbeer, dass die Zahl auf "über 20 000" Badegäste anwächst. In der Regel liege die jährliche Zahl aber bei 23 000 Badegästen. Dafür seien der Mai und Juni 2016 zu schlecht gewesen.

Die heißen Tag derzeit verbessern zumindest die Bilanz. Die Besucher genießen nicht nur die Erfrischung im großen Becken mit seiner imposanten Länge von 50 Metern, Wellenrutsche und Sprungbrettern. Angenehm verweilen lässt es sich auch auf dem weitläufigen Wiesengelände, das sich ähnlich einer Arena den Hang hochzieht und eine schöne Aussicht erlaubt. Hinzu kommen diverse Sportmöglichkeiten wie Volleyball und ein Kleinfußballfeld. Bälle und Federballspiele können beim Bademeister gegen ein Pfand gratis ausgeliehen werden. Ein Kiosk mit Terrasse stillt Hunger und Durst. Spielgeräte und ein kreisförmiges Kinderbecken mit einem Durchmesser von 15 Metern sorgen für Unterhaltung auch beim Nachwuchs. Kühles Wasser des Prisenbachs ermöglicht Kneippen in einem Tretbecken.