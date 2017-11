Triberg Der Wanderpokal ist begehrt

Triberg. Bereits zum sechsten Mal trugen die Montagsturner vom Turnverein Triberg ihr internes Tischtennis-Turnier in der Nußbacher Turnhalle aus. Frühmorgens um 9.30 Uhr begannen die spannenden Partien um den begehrten Wanderpokal, der von Wolfgang Kammerer bei der Premiere des Turnieres im Jahr 2012 gespendet wurde. Der Wanderpokal ging bereits viermal an Heiner Kopfmann und einmal an Stefan Bartmer.