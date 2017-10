Triberg Der große Besucheransturm bleibt aus

Triberg. Ein wenig enttäuscht waren die Mitglieder der Islamischen Gemeinde Triberg. Auch sie beteiligten sich an der bundesweiten Aktion Tag der offenen Moschee am Tag der Deutschen Einheit in ihrer Kuba-Moschee in der Hauptstraße in Triberg. Ziel dabei war es, über den Islam aufzuklären und Berührungsängste abzubauen. "Bewusst wurde dieser Feiertag gewählt. Wir Muslime verstehen uns als Teil dieser Einheit", erklärt hierzu die Islamische Gemeinschaft Milli Görüs.

Dabei standen in Triberg wie in jeder anderen Moschee in Deutschland gläubige Muslime bereit, die interessierte Besucher sowohl durch die Moschee führten als auch deren Fragen kompetent beantworteten.

Besondere Mühe hatten sich die jungen Muslime in der Wasserfallstadt gemacht. Der Jugendvorsitzende Tufan Aydogan führte Besucher durch die Moschee, beginnend mit dem besonderen Waschraum – "vor dem Gebet steht eine rituelle Waschung an", berichtete er den Besuchern. Dazu hatten die Mitglieder um den Vorsitzenden Erdal Daglar sogar noch alles für eine türkische Pizza vorbereitet, die "Lahmacun" genannt wird. Weitgehend blieb das aber den Gemeindegliedern vorbehalten, denn nicht einmal zehn Besucher aus der Wasserfallstadt kamen vorbei.