Triberg Demo vor verschlossenen Türen

Triberg. Es ist Punkt 12, als sich die sieben Demonstranten vor dem Triberger Rathaus positionieren. Drei von ihnen haben sich Sträflingskleidung und Gummimasken übergeworfen, ihre Hände und Füße sind gefesselt. Ihre vier Mitstreiter blicken grimmig drein, halten die Protestplakate in die Höhe. "Die Herrscher der Lüfte gehören in die Freiheit" oder "Folterpark Triberg stoppen" steht auf den Schildern.

Initiator dieser stillen Demonstration ist die Tierrechtsorganisation Peta, die sich bereits seit geraumer Zeit gegen den Bau des geplanten Greifvogelparks einsetzt. Als "reine Profitgier" bezeichnet Sebastian Szogs, Aktionskoordinator bei Peta, die Vorgehensweise des Investors und der Stadt. "Der geplante Park ist ein Gefängnis, in dem Greifvögel und Eulen ein Leben lang eingesperrt oder an Fußfesseln festgebunden sind", sagt Szogs. Wie zur Bestätigung rasselt einer der drei Demonstranten in Sträflingskleidung mit seinen Ketten.

Dass Stadtverwaltung und Gemeinderat diesbezüglich anderer Meinung sind, ist längst bekannt. Denn das Projekt ist quasi schon in trockenen Tüchern. Mittlerweile, so Hauptamtsleiterin Barbara Duffner auf Nachfrage unserer Zeitung, fehle nur noch die Zoogenehmigung. Man erwarte sie in "absehbarer Zeit". Auch die bis vor kurzem noch ausstehende Baugenehmigung für das Betriebsgebäude wurde mittlerweile erteilt.