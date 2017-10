Triberg Das schlechte Wetter hält Gläubige ab

Sembach wusste jedoch auch zu berichten, dass in den vergangenen Jahren auch bei guten Witterungsbedingungen nie mehr als 30 bis 40 Gläubige aus der Pfarrgemeinde Maria in der Tanne die Messe in der der Gottesmutter Maria geweihten Kirche auf dem Hörnleberg mitgefeiert hätten. Deshalb werde man künftig über die Wallfahrt nachdenken müssen.

"Wir haben uns nicht vom Wetter abhalten lassen", meinte der Diakon aber mit Blick auf die durchnässte Pilgergruppe, die bei ihrer Ankunft in der Pilgergasstätte von Tribergs Bürgermeister Gallus Strobel begrüßt wurden. Aber auch auf andere Wallfahrer aus der Triberger Seelsorgeeinheit, die mit dem Auto bis nach Oberwinden gefahren waren, trafen die Fußpilger am Marienheiligtum. Im anschließend stattfindenden Gottesdienst konnte Diakon Klaus-Dieter Sembach auch Gläubige begrüßen, die nicht aus der Raumschaft kamen.

In seiner Einführung betonte Sembach die Rolle, die die Gottesmutter Maria für Katholiken spielt. "Maria zeigt uns als unsere Fürsprecherin den Weg zu ihrem Sohn", sagte der Diakon, bevor er den aus Freiamt stammenden Ruhestandspriester Meinrad Feuerstein bat, die Messe zu eröffnen, bei der ihm Sembach am Altar assistierte. In seiner Predigt ging Feuerstein auf den Text aus dem Matthäusevangelium ein. Gott sei ein Freund der Menschen und beschenke sie mit vielen Begabungen und Fähigkeiten, die sie zur Arbeit am Reich Gottes einsetzten sollten.

Gott schaue in erster Linie auf die vom Menschen erbrachten Früchte und nicht ausschließlich auf seine Sünden, forderte er die Gläubigen zu guten Taten auf.