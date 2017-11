Triberg "Das ist ein ernsthaftes Problem"

Raumschaft Triberg. Der Brief, der an den Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk, adressiert ist, hat es in sich: "Von Seiten der Landespolitik kann ich zurzeit keinerlei Reaktion zugunsten unserer stark leidenden Landwirte und auch Jagdpächter erkennen." Der Grund für die klaren Worte: die Folgen der "überbordenden Schwarzwildpopulation". "Es treten bei uns massive und sehr teure Schäden vor allem vermehrt im Grünlandbereich auf."

Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Storz von einem stetigen Prozess seit drei oder vier Jahren, der sich nun zugespitzt hat. "Die Landwirte stehen vor meiner Haustüre und sind verzweifelt", berichtet er von den heftigen Reaktionen angesichts der Verwüstung, die die Wildschweine nicht nur in der Raumschaft Triberg hinterlassen. "Das ist ein ernsthaftes Problem – aber die Politiker haben nur Natur- und Tierschutz im Kopf", ärgert sich der Ortsvorsteher von Gremmelsbach über die Passivität seitens der Landespolitik.

Für ihn sei es völlig unverständlich, warum man die Landwirte "ziemlich alleine lässt". "Wir haben es mit einer nicht zu unterschätzenden ›Plage‹ zu tun, die jedenfalls mit einer passiven Haltung der zuständigen Behörden und politischen Entscheidungsträgern nicht zu lösen sein wird", schreibt der Vorsitzende der Jagdgenossenschaft in seinem Brandbief an den Minister. Er äußert im Gespräch zudem das Gefühl, dass "sich niemand so richtig Gedanken macht". Storz: "Ich möchte deshalb einen Impuls geben, sich mit dem Thema näher zu befassen."