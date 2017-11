Triberg "Das ist ein ernsthaftes Problem"

Auch deshalb lädt er den Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz zu einem Besuch auf einen Hof in Gremmelsbach ein, "um sich vor Ort ein Bild von der Misere zu machen". Insbesondere möchte er eine Erklärung dafür, warum der Gesetzgeber nicht in der Lage dazu sei, aufgrund dieser Ausnahmesituation – zumindest befristet – längst geforderte Lockerungen des Landesjagdgesetzes vorzunehmen. Storz: "Man muss nun den Jagdpächtern die Möglichkeiten an die Hand geben, damit diese wieder Herr der Lage werden."

Der Ortsvorsteher führt allerdings noch weitere Gründe an, warum derzeit "ziemlich viel Druck im Kessel" sei. Er äußert die Befürchtung, dass die Politik weitestgehend an den Existenzsorgen der Landwirte vorbei agiert – schließlich hätten die Hofbesitzer im Schwarzwald mit weiteren sehr ärgerlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Als Beispiele führt Storz die "gesetzlichen Gängeleien durch oft nicht mehr realistisch nachvollziehbare Regelungen, Vorschriften, Kontrollen und über allem einen von allen beklagten Bürokratismus" an.

Eine Antwort hat Reinhard Storz von Minister Hauk bislang nicht erhalten – der Brief ging jedoch unter anderem auch an die beiden Mitglieder des Landtags aus dem Kreisgebiet, Martina Braun (Grüne) und Karl Rombach (CDU). Dabei hat der CDU-Abgeordnete seine Unterstützung zugesichert.

Wie er gegenüber Storz erklärte, sei das Thema zwar nicht neu, aber mit immer mehr Schäden für die Landwirtschaft begleitet – er könne die Schilderung der Situation daher bestätigen. Er habe das Thema deshalb bei der CDU-Fraktionssitzung angesprochen – und sei nun auf die Antwort vom Ministerium und den grünen Koalitionspartnern gespannt.

Rombach betont: "So kann es jedenfalls aus meiner Sicht nicht weitergehen." Damit dürfte der Abgeordnete aus Schonach der gleichen Meinung wie Storz sowie die zahlreichen geschädigten Landwirte in der Raumschaft Triberg sein. Die sind zudem sicherlich gespannt, ob der Minister die Einladung vom Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft annimmt.